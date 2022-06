BENZINA | COLDIRETTI PUGLIA | PER NUOVO RIALZO GASOLIO COSTO CARBURANTE AGRICOLO +120%

Pubblicità

E' quanto denuncia Coldiretti Puglia, in riferimento all'elaborazione di Quotidiano Energia, che segnala il prezzo medio al self passato da 2,069 a 2,075 euro al litro per la benzina e da 2,006 a 2,... Paese come l'Italia dove l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l'aumento dei prezzi di benzina e diesel ha un effetto valanga sulla spesa di consumatori insiste...