Pubblicità

DiMarzio : #Juve, sempre vivo l'interesse per David #Neres: anche il #Benfica sul giocatore - zazoomblog : Calcio: Benfica ufficiale lacquisto di David Neres dallo Shakhtar - #Calcio: #Benfica #ufficiale - TV7Benevento : Calcio: Benfica, ufficiale l'acquisto di David Neres dallo Shakhtar - - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Benfica: David Neres è un nuovo giocatore dei portoghesi, battuta la concorrenza della #Juventus - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Mercato Juve, sfuma il colpo David Neres: è ufficiale il passaggio al Benfica #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #… -

Commenta per primoNeres è pronto a diventare un nuovo giocatore del. Le Aguìas , dopo aver fatto svolgere le visite mediche al classe 1997, stanno per ufficializzare il suo acquisto. Neres era seguito da ...Commenta per primoNeres è ormai prossimo a vestire la maglia del. Si era parlato brevemente di lui come un'idea della Juve in caso non andasse in porto l'affare Di Maria, ma alla fine il giocatore ex ...David Neres è un nuovo giocatore del Benfica. Il 25enne esterno d'attacco brasiliano raggiunge a titolo definitivo il club portoghese, che l'ha prelevato dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Neres ha ...Il Benfica ha annunciato di aver prelevato a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk David Neres. I portoghesi hanno battuto dunque la concorrenza della Juventus, facendo firmare al brasiliano un con ...