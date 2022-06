Benedetta Parodi, dimenticatela così: il cambio look è pazzesco, le foto della trasformazione (Di lunedì 20 giugno 2022) Una nuova edizione di Bake Off Italia è in partenza e, sul set, Benedetta Parodi ha proposto un nuovo look dalle forti vibes Anni ’80. Benedetta Parodi si concede uno stravolgimento di look che piace moltissimo al popolo del web. L’iconica conduttrice è pronta per una nuova edizione al timone di Bake Off Italia, in … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 20 giugno 2022) Una nuova edizione di Bake Off Italia è in partenza e, sul set,ha proposto un nuovodalle forti vibes Anni ’80.si concede uno stravolgimento diche piace moltissimo al popolo del web. L’iconica conduttrice è pronta per una nuova edizione al timone di Bake Off Italia, in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

emanuele2punto0 : @italskipper Posso dire che vederla in cucina mi da gli stessi brividi che mi da vedere Benedetta Parodi? ?????? - bakeoffitalia : Benedetta Parodi, beccata in flagrante sul set di Bake Off: “Non riesco a smettere” - Mezzokilo - an12frnc : RT @bakeoffitalia: Benedetta Parodi foto: lo scatto con le figlie è dolce - ELLE - bakeoffitalia : Benedetta Parodi foto: lo scatto con le figlie è dolce - ELLE - andreastoolbox : Benedetta Parodi: «Vi do qualche dritta per un picnic perfetto» | TV Sorrisi e Canzoni -