Ben Stiller a Kiev da Zelensky: "Grande attore ed eroe" – Video (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – "E' un Grande onore per me". Ben Stiller in visita a Kiev da Volodymyr Zelensky. Il presidente dell'Ucraina riceve l'attore, stella della commedia di Hollywood. "Lei è il mio eroe, ha lasciato una Grande carriera da attore per questo. Il modo in cui sta guidando il suo paese è veramente di ispirazione", dice Ben Stiller. "Una carriera non Grande come la sua", replica l'ex attore Zelensky. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

