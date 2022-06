Bellanova è un nuovo calciatore dell’Inter: i dettagli dell’accordo con il Cagliari (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Inter è sempre più scatenato sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro ha intenzione di costruire una squadra più forte e superare nelle gerarchie il Milan, in più dovrà fare molta attenzione a Napoli e Juventus. La dirigenza si muove in entrata ed uscita ed è pronta ad ufficializzare le prime operazioni. E’ sempre più vicino il doppio colpo Dybala-Lukaku, gli accordi sono stati già raggiunti e le ufficialità sono attese a strette giro di posta. E’ quasi scontata una cessione importante, forse due. L’indiziato numero uno è Skriniar, ma occhio anche alle offerte per Dumfries. L’Inter ha concluso la trattativa per il nuovo terzino destro. Si tratta di Raoul Bellanova che arriva dal Cagliari, si giocherà il posto da titolare con Dumfries e con l’eventuale nuovo esterno. L’accordo con il Cagliari è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Inter è sempre più scatenato sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro ha intenzione di costruire una squadra più forte e superare nelle gerarchie il Milan, in più dovrà fare molta attenzione a Napoli e Juventus. La dirigenza si muove in entrata ed uscita ed è pronta ad ufficializzare le prime operazioni. E’ sempre più vicino il doppio colpo Dybala-Lukaku, gli accordi sono stati già raggiunti e le ufficialità sono attese a strette giro di posta. E’ quasi scontata una cessione importante, forse due. L’indiziato numero uno è Skriniar, ma occhio anche alle offerte per Dumfries. L’Inter ha concluso la trattativa per ilterzino destro. Si tratta di Raoulche arriva dal, si giocherà il posto da titolare con Dumfries e con l’eventualeesterno. L’accordo con ilè ...

