Belen e Stefano, quanto costa la vacanza in Emilia Romagna? La cifra è clamorosa (Di lunedì 20 giugno 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme nella bellissima villa situata nella campagna romagnola. Ma quanto costa la loro vacanza romantica? La cifra è esorbitante. Dopo aver ufficializzato il ritorno di fiamma, la showgirl argentina ed il conduttore partenopeo hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno per loro. La meta che hanno scelto in questi primi giorni d’estate è una villa a Ca’ Pellicciano. Una location esclusiva ed immersa nel verde delle campagne romagnole, scelta tra l’altro anche da Barbara D’Urso nella scorsa estate. Un magnifico posto, il cui prezzo non è per tutti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino non passano mai di moda. Nonostante anni in cui sono a centro del ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 giugno 2022)Rodriguez eDe Martino hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme nella bellissima villa situata nella campagna romagnola. Mala lororomantica? Laè esorbitante. Dopo aver ufficializzato il ritorno di fiamma, la showgirl argentina ed il conduttore partenopeo hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno per loro. La meta che hanno scelto in questi primi giorni d’estate è una villa a Ca’ Pellicciano. Una location esclusiva ed immersa nel verde delle campagne romagnole, scelta tra l’altro anche da Barbara D’Urso nella scorsa estate. Un magnifico posto, il cui prezzo non è per tutti.Rodriguez eDe Martino non passano mai di moda. Nonostante anni in cui sono a centro del ...

Pubblicità

mariacarina102 : @IPrandelli @Anna12882290 Ma troppo tempi cosa per l amore non c è un tempo guarda Stefano e Belen sono 10 anni ,l… - valeriani_elisa : RT @intrashItrash: MAMMAMIA GRAZIE GESÙ PER AVERCI DATO STEFANO DE MARTINO ANCHE SE OGNI PAIO D'ANNI SE LO PRENDE BELEN NOI TI DICIAMO COMU… - intrashItrash : MAMMAMIA GRAZIE GESÙ PER AVERCI DATO STEFANO DE MARTINO ANCHE SE OGNI PAIO D'ANNI SE LO PRENDE BELEN NOI TI DICIAMO… - ParliamoDiNews : Stefano De Martino e Belen: il dolce annuncio scatena i social, è ufficiale - - redazionerumors : L'ex ballerino sarà nei panni di uno sposo nella commedia romantica di Andrea Zalone. E Belen? #StefanoDeMartino… -