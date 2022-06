Beautiful anticipazioni: beccati a letto insieme, che scandalo per i Forrester! (Di lunedì 20 giugno 2022) Beautiful anticipazioni: beccati a letto insieme, che scandalo per i Forrester; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap. I tradimenti, a Beautiful, non mancano mai. I triangoli amorosi sono sempre al centro della trama della soap opera più longeva della nostra tv, ma i telespettatori lo sanno: le bugie hanno le gambe corte! E, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 20 giugno 2022), cheper i Forrester; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap. I tradimenti, a, non mancano mai. I triangoli amorosi sono sempre al centro della trama della soap opera più longeva della nostra tv, ma i telespettatori lo sanno: le bugie hanno le gambe corte! E, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La soap sta per terminare, ecco come finirà. I dettagli - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 21 giugno: Liam interrogato, cosa dirà alla polizia? - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni (20-24 giugno 2022): muore Korhan - #Brave #Beautiful #anticipazioni… - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #21giugno - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 21 giugno: il malore di Suhan -