Bayern Monaco: Lewandowski non vuole il rinnovo, ma il club insiste (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto riportato da “Sky Deutschland” il Bayern Monaco starebbe insistendo per la permanenza di Robert Lewandowski in Baviera. L’emittente televisiva infatti spiega come, mercoledì scorso, il ds Salihamidzic sarebbe volato a Maiorca per incontrare l’attaccante polacco e convincerlo a restare. Il calciatore però ha già deciso e vuole assolutamente provare un’altra esperienza, continuando quindi ad avere l’idea di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo anno. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto riportato da “Sky Deutschland” ilstarebbendo per la permanenza di Robertin Baviera. L’emittente televisiva infatti spiega come, mercoledì scorso, il ds Salihamidzic sarebbe volato a Maiorca per incontrare l’attaccante polacco e convincerlo a restare. Il calciatore però ha già deciso eassolutamente provare un’altra esperienza, continuando quindi ad avere l’idea di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo anno. SportFace.

Pubblicità

FCLugano1908 : ?? Benvenuto Lukas Mai! ?? Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un… - DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - sportface2016 : #BayernMonaco: #Lewandowski non vuole il rinnovo, ma il club insiste - yashin_na : @el__cantero @UnUltras Applicando il suo ragionamento Napoli, Lazio < Juventus in serie A Juventus << Real Madrid,… - NicoSchira_ : Il Bayern Monaco nel 2020/21 ha chiuso il bilancio con un fatturato di 600 milioni e ha fatto un mercato in passivo… -