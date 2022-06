Batosta per Macron senza maggioranza: "Cercheremo compromessi". Boom di Le Pen (Di lunedì 20 giugno 2022) Batosta per Emmanuel Macron, che perde la maggioranza assoluta a soli due mesi dalla sua rielezione all'Eliseo vedendo complicarsi la realizzazione dell'agenda presidenziale; Boom per Marine Le Pen, che incassa un record di seggi per la sua formazione di estrema destra; e Jean-Luc Mélenchon alla guida della prima forza di opposizione in Parlamento. È questo il quadro che emerge in Francia dalle elezioni legislative. "Questa situazione costituisce un rischio per il nostro Paese in vista delle sfide che dobbiamo affrontare, sia a livello nazionale che internazionale", ha detto in tarda serata la premier Élisabeth Borne. "Lavoreremo da domani per costruire una maggioranza d'azione" e "dovranno essere costruiti dei buoni compromessi", ha aggiunto. È un terremoto politico quello che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022)per Emmanuel, che perde laassoluta a soli due mesi dalla sua rielezione all'Eliseo vedendo complicarsi la realizzazione dell'agenda presidenziale;per Marine Le Pen, che incassa un record di seggi per la sua formazione di estrema destra; e Jean-Luc Mélenchon alla guida della prima forza di opposizione in Parlamento. È questo il quadro che emerge in Francia dalle elezioni legislative. "Questa situazione costituisce un rischio per il nostro Paese in vista delle sfide che dobbiamo affrontare, sia a livello nazionale che internazionale", ha detto in tarda serata la premier Élisabeth Borne. "Lavoreremo da domani per costruire unad'azione" e "dovranno essere costruiti dei buoni", ha aggiunto. È un terremoto politico quello che ...

