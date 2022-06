Batman | il disegno originale più costoso di sempre | venduto per 2 | 4 milioni di dollari

(Di lunedì 20 giugno 2022)the dark night returns, il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller, è forse il fumetto che ha influenzato maggiormente la storia di. Del 1986, la copertina è stata messa all’asta e vale ben 2,4di. La copertina diLa storica copertina diè stata venduta all’asta per 2,4di. Il record più alto della storia che ha superato i 600milaper la copertina del 1973, venduta nel 2019. La copertina è stata battuta all’asta dall’Heritage Auctions, una storica casa d’aste. Il vice presidente, Todd Hignite, dichiara: “È una delle copertine più famose di qualsiasi epoca e ha definito il genere dei supereroi dagli anni Ottanta a oggi” Ritrae una delle immagini più iconiche in ...

... il doppio di!) e scalzando Superman in cima alle classifiche di vendita e gradimento dei giovani lettori. I motivi del successo furono molteplici: lo stile dipiù tondo e ......la quale l'artista aveva lavorato a: Il Lungo Halloween : "Era un incredibile artista, i suoi disegni di personaggi iconici avevano una vera profondità umana, e la sua innovazione nel...Batman the dark night returns, il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller, è forse il fumetto che ha influenzato maggiormente la storia di Batman. Del 1986, la copertina è stata messa all’asta e ...Asta da record per Batman, la storica copertina disegnata da Frank Miller per il ritorno del cavaliere oscuro vale 2,4 milioni.