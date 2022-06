Basket: Serie A 2022-2023, il mercato ancora deve decollare. Molto attiva Tortona con Candi e Christon, anche Brescia in movimento (Di lunedì 20 giugno 2022) Non è ancora totalmente decollato il mercato che porterà verso la Serie A 2022-2023 per quel che riguarda il Basket italiano. Ci sono diversi accordi in divenire, quasi di fatto annunciati, ma fino all’assenza di comunicati ufficiali questi possono sempre saltare fino all’ultimo (e la storia della palla a spicchi di simili casi ne è piena). Andiamo a scoprire qual è la situazione allo stato attuale delle cose. Per quanto riguarda l’Olimpia Milano, appena uscita dalla finale scudetto con il 29° titolo tricolore in mano, è proprio delle ore successive a gara-6 il rinnovo con Kyle Hines. Sarà uno dei tre stranieri sicuramente in campo anche nella prossima stagione insieme a, per quel che è noto, Devon Hall e Shavon Shields; quasi certo l’addio di Sergio Rodriguez, dato ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Non ètotalmente decollato ilche porterà verso laper quel che riguarda ilitaliano. Ci sono diversi accordi in divenire, quasi di fatto annunciati, ma fino all’assenza di comunicati ufficiali questi possono sempre saltare fino all’ultimo (e la storia della palla a spicchi di simili casi ne è piena). Andiamo a scoprire qual è la situazione allo stato attuale delle cose. Per quanto riguarda l’Olimpia Milano, appena uscita dalla finale scudetto con il 29° titolo tricolore in mano, è proprio delle ore successive a gara-6 il rinnovo con Kyle Hines. Sarà uno dei tre stranieri sicuramente in camponella prossima stagione insieme a, per quel che è noto, Devon Hall e Shavon Shields; quasi certo l’addio di Sergio Rodriguez, dato ...

Pubblicità

TG24info : Basket – La Virtus #Cassino giocherà in Serie B anche nella prossima stagione | - Dorian221190 : RT @Eurosport_IT: Trentesimo scudetto, Eurolega... e Olimpiadi estive per la città di Milano! I tre grandi sogni di Giorgio Armani vanno ol… - SaffronHorizon : RT @Eurosport_IT: Trentesimo scudetto, Eurolega... e Olimpiadi estive per la città di Milano! I tre grandi sogni di Giorgio Armani vanno ol… - Eurosport_IT : Trentesimo scudetto, Eurolega... e Olimpiadi estive per la città di Milano! I tre grandi sogni di Giorgio Armani va… - venti4ore : Il Jolly Acli Basket Livorno cede sul finale a Roma. Sfumata l’opportunità di salire in serie A -