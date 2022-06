(Di lunedì 20 giugno 2022) “E’ un’emozione grandissima per me. Ricordo ogni singola notte di questi sette anni; questo è il risultato di un percorso lungo tanti allenamenti, tante partite, ma anche di tante persone, alle quali devo molto”. Marcodi, è intervenuto così nella conferenza stampa di presentazione. “È il risultato di aver investito su me stesso, lungo un percorso condiviso con la società. Il primo grazie è per Mario (Ghiacci, presidente di), un ringraziamento condiviso con il Cda e i soci, che mi hanno permesso la realizzazione di un. “E’ unche si realizza e un punto di partenza, condiviso con la società”. “Con grande orgoglio prendo i messaggi che mi sono arrivati nei giorni scorsi, che mi gratificano e mettono benzina nel mio ...

sportface2016 : #Basket #Legovich nuovo coach #Trieste: 'Un sogno allenare club della mia città' - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: ??Marco Legovich è il nuovo coach della Pallacanestro Trieste. Triestino, classe '92, ha esordito sulla panchina della Pallac… - Telequattro : TRIESTE | BASKET: SOCI IN FIBRILLAZIONE, SI RIPARTE DA LEGOVICH MA NIENTE BANKS - Luxgraph : Legovich è il nuovo tecnico di Trieste: è ufficiale - TgrRaiFVG : ??Marco Legovich è il nuovo coach della Pallacanestro Trieste. Triestino, classe '92, ha esordito sulla panchina del… -

"Ufficializziamo oggi quella che è al tempo stesso una scelta audace e naturale - le parole del presidente Mario Ghiacci - Marcoè un prodotto del"made in Trieste" ed è quindi la ...Dopo cinque anni come terzo allenatore e due stagioni come vice - coach, Marcodiventa nuovo capo allenatore dell'Allianz Pallacanestro Trieste. Contratto biennale per il classe '92 nativo triestino, al quale viene affidata la guida della prima squadra e la direzione ...Non è ancora totalmente decollato il mercato che porterà verso la Serie A 2022-2023 per quel che riguarda il basket italiano. Ci sono diversi accordi in divenire, quasi di fatto annunciati, ma fino al ...Dopo aver chiuso a Ferrara il 2021-22, di AJ Pacher (30 anni, 2,08, college: Wright State University) si era scritto potesse sbarcare in serie A nell'Aquila Trento. Invece adesso ...