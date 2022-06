Basket | da oggi azzurri in raduno a Trieste | Pozzecco ' c' è voglia di costruire un percorso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022), 20 giu. - (Adnkronos) - È partito ufficialmenteildel CT Gianmarcoalla guida della Nazionale. Il coach, insieme al nuovo staff tecnico, ha diretto il primo allenamento in Azzurro all'Allianz Dome di. Matteo Spagnolo è stato autorizzato a non prendere parte alper il perdurare dei suoi impegni negli Stati Uniti. Achille Polonara raggiungerà i compagni anella giornata di mercoledì 22 giugno. “Da– ha detto il neo CT – l'emozione lascia spazio alla determinazione e alladiunche ci porti il più lontano possibile. L'obiettivo è quello di allenarsi duramente per essere pronti fin da subito visto che in pochi giorni ...