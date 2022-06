Barcellona | dalla Germania | pronti 50 milioni per strappare Lewandowski al Bayern Monaco

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ilè determinato a portare a termine l’affare Robert, a lungo inseguito nel corso degli ultimi mesi, con tanto di saluto dal sapore di addio dell’attaccante polacco ai tifosi del. Poi, la conferma delle gravi difficoltà economiche che accompagnano da ormai più di un anno il club catalano. Eppure, secondo quanto riporta TZ, in seguito alle decisioni assunte nell’ultima assemblea dei soci in casa, i blaugrana sarebbero in grado di poter offrire ben 50per assicurarsi le prestazioni del bomber dei bavaresi. SportFace.