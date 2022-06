Pubblicità

Latina_Oggi : Accusa un malore in barca, salvato dalla Guardia Costiera Un 49enne, comandante di un’imbarcazione da diporto, socc… -

corriereadriatico.it

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona hanno rilevato irregolarità sia sotto il profilo tributario che sotto quello della nautica da. APPROFONDIMENTI ANCONA Certificazioni ...Brutta avventura per nove andriesi, che nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno, sono stati tratti in salvo dopo che la loro imbarcazione, unada, è affondata nelle acque antistanti la c.d. "seconda spiaggia" di Bisceglie, meglio conosciuta come "del Pretore". Un'onda più insidiosa delle altre, ha fatto imbarcare acqua da poppa ... Barca da diporto noleggiata irregolarmente e senza pagare le tasse: maxi multa da 22mila euro ANCONA - Noleggia abusivamente la propria imbarcazione da diporto, evitando di pagare le tasse fingendo di operare fuori dall'Unione europea: scatta la denuncia e la multa di 22mila euro ...Fossacesia. Il Comune ha emesso un' ordinanza con la quale si dispone l’immediata rimozione di imbarcazioni di diversa tipologia costruttiva (legno, plastica, ...