Bankitalia | è allarme Sud | Frena la crescita del Paese

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il rischio è che lo strutturale ritardo del Mezzogiorno possa avere effetti di freno anche sullacomplessiva del, in un momento particolarmente complesso. Un ritardo che, malgrado gli sforzi, va allargandosi con il crescere della crisi economica e sociale e che un uso oculato delle risorse del Pnrr potrebbe in qualche modo mitigare. A lanciare l’ennesimosul crescente divario Nord-Sud delè un rapporto presentato oggi 20 giugno daalla presenza del governatore Ignazio Visco che parla apertamente di “questione meridionale”. Discesa inesorabile “Nel decennio che ha preceduto la pandemia – ha ricordato Visco – il peso economico del Mezzogiorno si è ulteriormente ridotto. Il divario con il Centro Nord in termini di tassi di occupazione e di prodotto pro capite è ...