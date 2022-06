Baia Azzurra | carabinieri si confondono tra i bagnanti e arrestano latitante del clan della 167

Pubblicità

I militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna l'hanno bloccato mentre era in compagnia della sua famiglia in un lido che si trova in località, a Sessa Aurunca, nel ...Luigi Piscopo è stato arrestato mentre arrivava sulla spiaggia dia Sessa Aurunca in provincia di Caserta: era irreperibile dal 25 ...I militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna l'hanno bloccato mentre era in compagnia della sua famiglia in un lido che si trova in località Baia Azzurra, a Sessa Aurunca. E' ritenuto ...È stato arrestato dai carabinieri travestiti da bagnanti il latitante Luigi Piscopo, 33 anni, originario di Arzano (Napoli), sfuggito al blitz anticamorra dello scorso 25 aprile. I militari del Nucleo ...