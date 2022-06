Auto a noleggio e aziendali 'discriminate' dal Governo, Aniasa presenta un esposto all'Autorità garante (Di lunedì 20 giugno 2022) Un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per denunciare gli effetti "discriminatori" generati dal decreto del Presidente del consiglio del ministri del 6 aprile scorso che ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Unall'ritàdella concorrenza e del mercato per denunciare gli effetti "discriminatori" generati dal decreto del Presidente del consiglio del ministri del 6 aprile scorso che ...

Pubblicità

ferpress : Incentivi #auto: #ANIASA presenta esposto ad #Antitrust per esclusione di flotte aziendali e noleggio - - IAmAntitrust : RT @ilmessaggeroit: Aniasa, esposto all’antitrust per l’esclusione del noleggio dagli incentivi auto - ilmessaggeroit : Aniasa, esposto all’antitrust per l’esclusione del noleggio dagli incentivi auto - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Incentivi auto 2022: esposto Aniasa per l’esclusione delle flotte e del noleggio - motorionline : #Incentivi auto 2022: esposto Aniasa per l’esclusione delle flotte e del noleggio -