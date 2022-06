Aurora Ramazzotti, malore sui Navigli: «Sono quasi svenuta». Cosa è successo e come sta (Di lunedì 20 giugno 2022) Calo di pressione per Aurora Ramazzotti che ha un malore a Milano. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros racconta su Instagram del momento di debolezza vissuto pochi minuti fa: «Siamo... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Calo di pressione perche ha una Milano. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros racconta su Instagram del momento di debolezza vissuto pochi minuti fa: «Siamo...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Aurora Ramazzotti sotto il sole di Formentera | Vanity Fair Italia #VanityFairStories #VanityStars… - im_sara_19 : Comunque raga Aurora Ramazzotti prossimamente su Non sapevo di essere incinta e averlo confermato senza esserne al… - andreastoolbox : Aurora Ramazzotti, malore sui Navigli: «Sono svenuta». Cosa è successo e come sta - leggoit : Aurora Ramazzotti, malore sui Navigli: «Sono svenuta». Cosa è successo e come sta #Milano - zazoomblog : Aurora Ramazzotti sotto il sole di Formentera - #Aurora #Ramazzotti #sotto #Formentera -