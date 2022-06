Atripalda | giostrina vandalizzata Spagnuolo | “Tre giorni per risarcire”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – “Alcuni minorenni intenti a manomettere unanella villa comunale, in modo incivile e stupido. A riguardo, voglio concedere tredi tempo affinché i genitori che riconoscano il proprio figlio si rechino al Comune, presso di me, perla comunità, acquistando la medesima”. Così il sindaco di, Paolocon un post su Facebook punta il dito dopo che alcuni ragazzini hanno vandalizzato unanella villa comunale. “In caso contrario, mi vedrò costretto a recarmi presso la locale stazione dei Carabinieri per tutelare gli interessi della collettività. Spero di evitare questo estremo gesto, non volendo condizionare i prossimi anni di vita di questi ...

