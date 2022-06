Pubblicità

orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti, personale educativo e ATA: ecco i MODULI per presentare domanda - ProDocente : Assegnazioni provvisorie 2022/23, come caricare gli allegati da inserire nella domanda. GUIDA PER IMMAGINI - ProDocente : Assegnazioni provvisorie 2022/23, ricongiungimento ai genitori: si deve essere conviventi? Quando spettano i 6 punti - ProDocente : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti, personale educativo e ATA: ecco i MODULI per presentare domanda - zazoomblog : DIRETTA Assegnazioni provvisorie la guida alla domanda passo dopo passo [VIDEO TUTORIAL] - #DIRETTA #Assegnazioni… -

Domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente dal 20 giugno al 4 luglio, mentre per il personale Ata al 27 giugno all'11 luglio. Ritorna QUESTION TIME , la rubrica di ...La tabella per ledel personale docente ed educativo, allegata al CCNI 2019/22, prevede che per il ricongiungimento al genitore spettino 6 punti, fermo restando quanto detto ...(ASI) Roma - "Per una questione di date imposte dallo Stato, migliaia di docenti non sono ammessi all'assegnazione provvisoria che consentirebbe loro di non ritrovarsi lontani dalla famiglia. Si rende ..."Per una questione di date imposte dallo Stato, migliaia di docenti non sono ammessi all'assegnazione provvisoria che consentirebbe loro di non ritrovarsi lontani dalla famiglia. Si rende quindi neces ...