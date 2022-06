Assegnazione provvisoria negati agli assunti da Gps | Pittoni | “Necessario l’intervento del ministero dell’Istruzione”

Pubblicità

orizzontescuola : Assegnazione provvisoria negati agli assunti da Gps, Pittoni: “Necessario l’intervento del ministero dell’Istruzion… - TecnicaScuola : Mobilità 2022. Dal 27 giugno all’11 luglio il personale Ata potrà fare istanza di utilizzazione o assegnazione prov… - lacittanews : Domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente dal 20 giugno al 4 luglio, mentre per… - scuolainforma : Assegnazione provvisoria 2022, chiarimenti sulle preferenze che si possono esprimere - ProDocente : Assegnazione provvisoria: conseguenze sul punteggio, ma nessun effetto sulla titolarità -

Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e- spiega una nota del MI - il personale interessato deve seguire la modalità di accesso al ...Al via le operazioni, rivolte al personale docente, per le domande die utilizzazione per l'anno scolastico 2022 - 23. Termini per la presentazione delle domande: docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line personale ...Il Ministero dell’Istruzione, il 17 giugno ha pubblicato la nota N. 23439 con la quale, ha fornito indicazioni in merito alle domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico ...Al via il bando per dare un aiuto economico alle famiglie in difficoltà a pagare l’affitto. Da lunedì e fino al 20 luglio sulla rete civica del Comune sarà infatti pubblicato l’avviso per richiedere i ...