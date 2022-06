Aspettando il Metaverso La nuova puntata di Fabrica Floridi

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il mondo è cambiato. Il digitale, i dati e l’intelligenza artificiale abilitano stili di vita e di consumo inesplorati. Un sistema economico in costante evoluzione: dalla robotica, alla guida autonoma, alla realtà aumentata dobbiamo preparaci a scenari avveniristici.il. È questo il tema delladi, il web show condotto dal filosofo da Oxford Luciuano, diretto da Enzo Argante per la regia di Giuseppe Scutellà. Ospiti della: Gianmatteo Manghi, Ad Cisco Italia, Gianluca Landolina, Managin Director Cellnex Italia, Marilù Capparelli, direttrice Affari Legali Google, Joelle Gallesi, Managing Director Hunter Group. Con Forbes Italia da lunedì 20 giugno in streaming qui. In realtà non c’è una ...

Pubblicità

lele_core : Con questo crollo nel mondo crypto si aprono nuove possibilità di ingresso nel Metaverso. Chi sta aspettando il fon… -

ImpresaCity

La diretta è disponibile nel, un ambiente digitale unico e innovativo in cui potrete ... Cosa stateIl momento giusto è ORA! Per questo post è tutto, ora vi lascio la parola. ...Che sia l'ambiente digitale oggi, o ilnel futuro, non importa. Per muovere i primi passi nel, un notebook e una connessione a internet ragionevolmente potente sono sufficienti. ... Il Metaverso non è solo Meta. E nemmeno la compravendita di immobili virtuali. Ma che potenzialità ha il metaverso per il marketing L'azienda di Zuckerberg lancia una campagna per far conoscere (e accettare) l'avvento del metaverso: "mondo virtuale, impatto reale".Un rapporto della società di consulenza globale McKinsey ha rilevato che il metaverso potrebbe valere 5 trilioni di dollari entro il 2030 ...