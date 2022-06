Asghar Farh?di riceverà il Premio Fiesole ai Maestri del cinema 2022

(Di lunedì 20 giugno 2022) IlaidelFarh?di, la consegna il 16 luglio; all'autore iraniano sarà dedicata la prima monografia italiana, curata dal Sindacato Nazionale Criticitografici Italiani - Gruppo Toscano. Andrà al regista iranianoFarh?di ilaideledizione, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune diin collaborazione con il Sindacato Nazionale Criticitografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Massimo Tria. Il regista diventerà "Maestro del" come prima di lui anche ...

Fiesole (Firenze), 18 giugno – Andrà al regista iraniano Asghar Farhadi il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema edizione 2022, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Massimo Tria.