Ascolti TV | Domenica 19 giugno 2022 Tv8 con la Formula 1 batte tutti 2 | 3 mln – 15 2% | Mina Settembre 13 5% | Padrenostro 10 6% La MotoGP oltre il 20% su Tv8+Sky

(Di lunedì 20 giugno 2022) Gran Premio del Canada di1 Nella serata di ieri,19, su Rai1 la replica diha conquistato 2.169.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 la prima tv diha raccolto davanti al video 1.490.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 826.000 spettatori (5.1%) e 9-1-1 Lone Star 833.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Una notte da leoni 2 è scelto da 800.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il ritorno di Kilimangiaro Estate ha incollato 686.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 680.000 spettatori (5.8%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 686.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 la differita del Gran Premio del Canada di1 segna ...

MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 19 giugno 2022: boom di ascolti per la Formula 1, bene la replica di Mina Settembre, Padre n… - davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 19 giugno 2022· Tv8 con la Formula 1 batte tutti (2,3 mln – 15.2%), Mina Settembre 13.5%, P… - fabiofabbretti : Benissimo SkySport con i gran premi di MotoGP alle 14 (#GermanGP 12.5%) e di Formula 1 alle 20 (#CanadianGP 9.1%) - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 19 giugno 2022: la Formula Uno su Tv8 sbaraglia tutti - fabiofabbretti : Tv8 con la Formula 1 batte tutti (il #CanadianGP a 2,3 mln e il 15.2%), #MinaSettembre 13.5%, #Padrenostro 10.6% -

