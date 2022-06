Pubblicità

Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: Arthur, Ramsey, Rabiot, le vie d'uscita sono lontane. Ecco perché - sportli26181512 : Arthur, Ramsey, Rabiot, le vie d'uscita sono lontane. La situazione: Arthur, Ramsey, Rabiot, le vie d'uscita sono l… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Da #Ramsey a #Rabiot, da #Arthur ad #AlexSandro: il peso degli esuberi sul bilancio della #Juventus - Tiarossi2 : RT @Gazzetta_it: Arthur, Ramsey, Rabiot, le vie d'uscita sono lontane. Ecco perché - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Arthur, Ramsey, Rabiot, le vie d'uscita sono lontane. Ecco perché -

In attesa delle ultime su Di Maria e Pogba, potenziali ingressi a parametro zero, alla Juve è di grande attualità la necessità di vendere, col triplice scopo di alleggerire il monte ingaggi, fare ...... Dybala e Bernardeschi, ai quali la società non ha rinnovato il contratto,, che dovrebbe trovare una risoluzione consensuale per andare via,, che non rientra nemmeno lui nei piani del ...Il risparmio si verificherebbe sia in termini di ammortamento, cifra piuttosto alta principalmente per Arthur, pagato 72 milioni di euro ... obbligo di riscatto nel 2023 C’è chi come Ramsey (del quale ...Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Non ci sono i presupposti che Rabiot vada via in estate, mi stupirebbe se partisse Zakaria' ...