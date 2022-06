Arsenal, Arteta vuole un attaccante del Manchester City! (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Manchester CIty, dopo il colpo dell’estate targato Erling Haaland, si appresta ad essere nuovamente la candidata numero uno alla vittoria della Premier League, anche se il Liverpool di Klopp ha subito risposto con 100 milioni di euro al Benfica per Darwin Nunez, che quest’anno aveva impressionato tutti ad Anfield durante il quarto di finale. Nei CItizens, con Haaland che entra, c’è un altro grande attaccante che la società ha deciso di prendere e che potrebbe diventare un crack nelle prossime stagioni. Stiamo parlando di Julian Alvarez, attaccante vent’enne del River Plate che a suon di gol e giocate da fenomeno, potrebbe essere il nuovo fenomeno del calcio argentino. Con due attaccanti che entrano, altrettanti ne dovrebbero uscire nella rosa di Pep Guardiola. I giornali inglesi parlano in particolare di due nomi in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) IlCIty, dopo il colpo dell’estate targato Erling Haaland, si appresta ad essere nuovamente la candidata numero uno alla vittoria della Premier League, anche se il Liverpool di Klopp ha subito risposto con 100 milioni di euro al Benfica per Darwin Nunez, che quest’anno aveva impressionato tutti ad Anfield durante il quarto di finale. Nei CItizens, con Haaland che entra, c’è un altro grandeche la società ha deciso di prendere e che potrebbe diventare un crack nelle prossime stagioni. Stiamo parlando di Julian Alvarez,vent’enne del River Plate che a suon di gol e giocate da fenomeno, potrebbe essere il nuovo fenomeno del calcio argentino. Con due attaccanti che entrano, altrettanti ne dovrebbero uscire nella rosa di Pep Guardiola. I giornali inglesi parlano in particolare di due nomi in ...

