Armi all’Ucraina | riunione fiume della maggioranza sulla risoluzione | il M5s chiede che si punti sul coinvolgimento delle Camere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Da oltre tre ore i referenti dei partiti disono riuniti per trovare una mediazionebozza disull’Ucraina. Da risolvere è rimasto il nodo “”, sul quale già venerdì scorso erano emerse le divergenze. Il testo dovrà essere votato domani, martedì 21 giugno, al terminecomunicazioni di Mario Draghi in Senato e poi mercoledì dopo l’intervento alla Camera. A far discutere è la richiesta del Movimento 5 stelle di inserire un “maggioredel Parlamento” in caso di invio di altri armamenti. Una richiesta che nasce elaborato dal Consiglio nazionale M5s e diffuso nel primo pomeriggio. L’intenzione è quella di chiudere in serata, anche se c’è chi non esclude una coda domattina. In base a quanto si apprende, il lavoro adesso si basa sulle bozze ...