Armi all'Ucraina: maggioranza governo ancora non trova la quadra. Altra riunione domani 21 alle 8,30 (Di lunedì 20 giugno 2022) La riunione di maggioranza sulla risoluzione sull'Ucraina non è stata risolutiva, ci si ritrova domani mattina, 21 giugno alle 8,30. L'accordo "è molto vicino" ha detto il capogruppo Leu alla Camera, Federico Fornaro L'articolo proviene da Firenze Post.

