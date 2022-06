Armi all’Ucraina, domani le ultime limature alla risoluzione di maggioranza: «L’accordo è molto vicino» (Di lunedì 20 giugno 2022) Si aggiorna a domani alle 8.30 la riunione di maggioranza per mettere a punto una risoluzione sull’Ucraina. Sembrava che un accordo potesse essere trovato già oggi, ma rimangono alcuni dettagli da limare. «L’accordo è molto vicino», fa sapere il capogruppo Leu alla Camera, Federico Fornaro. Le bozze del testo su cui si sta lavorando sono quelle proposte da Alessandro Alfieri (Pd), Piero De Luca (Pd) e dallo stesso Fornaro, riporta l’Ansa. Il testo verrà votato domani 21 giugno al Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il nodo principale è quello dell’invio di Armi all’Ucraina che in questi giorni ha spaccato il Movimento 5 Stelle, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sempre più ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Si aggiorna aalle 8.30 la riunione diper mettere a punto unasull’Ucraina. Sembrava che un accordo potesse essere trovato già oggi, ma rimangono alcuni dettagli da limare. «», fa sapere il capogruppo LeuCamera, Federico Fornaro. Le bozze del testo su cui si sta lavorando sono quelle proposte da Alessandro Alfieri (Pd), Piero De Luca (Pd) e dallo stesso Fornaro, riporta l’Ansa. Il testo verrà votato21 giugno al Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il nodo principale è quello dell’invio diche in questi giorni ha spaccato il Movimento 5 Stelle, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sempre più ...

