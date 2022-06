Aria di crisi per Luca Salatino e Soraia Allam, l’indizio social è eloquente (Di lunedì 20 giugno 2022) L’amatissima coppia fuoriuscita da Uomini e Donne, composta da Luca Salatino e Soraia Allam, sembrerebbe in crisi da qualche giorno L’ultima edizione del dating show Uomini e Donne è terminato con una scelta che ha lasciato piacevolmente sorpresi moltissimi spettatori. Luca Salatino, il tronista romano, ha scelto di continuare la frequentazione con Soraia Allam Ceruti. I L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) L’amatissima coppia fuoriuscita da Uomini e Donne, composta da, sembrerebbe inda qualche giorno L’ultima edizione del dating show Uomini e Donne è terminato con una scelta che ha lasciato piacevolmente sorpresi moltissimi spettatori., il tronista romano, ha scelto di continuare la frequentazione conCeruti. I L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

melinacugliari : RT @SecondoPaulo: @ChiodiDonatella Potevamo stare in pace con l'aria condizionata accesa, invece siamo in crisi, senza gas, senza luce, sen… - SecondoPaulo : @ChiodiDonatella Potevamo stare in pace con l'aria condizionata accesa, invece siamo in crisi, senza gas, senza luc… - lulu28_lulu : RT @opissochiara1: Trovo scandaloso che i negozi tengano aria condizionata a palla e porte spalancate. Senza una coscienza ambientale,in sp… - duesoli : RT @opissochiara1: Trovo scandaloso che i negozi tengano aria condizionata a palla e porte spalancate. Senza una coscienza ambientale,in sp… - Mandrak34656126 : sento aria di crisi in europa e in italia, chissa..... -