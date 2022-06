Aree (poco) protette, così la Regione Lazio “abbandona” il personale specializzato (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 7 giugno 2022, è stato deliberato il nuovo del piano triennale dei fabbisogni di personale della Regione Lazio 2022 – 2024 (leggi qui), Nonostante l’impegno preso con l’approvazione all’unanimità della mozione 477 del 20/05/2021 “Superamento del precariato e rafforzamento del personale in servizio presso gli enti delle Aree naturali protette della Regione Lazio”, nel nuovo piano di assunzioni regionale, a parte 33 guardiaparco a fronte delle 150 decennali carenze in organico, non sembra esserci traccia di assunzioni di profili tecnici essenziali in un’area protetta: naturalisti, agronomi, geologi e non c’è traccia di procedure di stabilizzazione dei precari storici delle Aree protette, come invece previsto dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 7 giugno 2022, è stato deliberato il nuovo del piano triennale dei fabbisogni didella2022 – 2024 (leggi qui), Nonostante l’impegno preso con l’approvazione all’unanimità della mozione 477 del 20/05/2021 “Superamento del precariato e rafforzamento delin servizio presso gli enti dellenaturalidella”, nel nuovo piano di assunzioni regionale, a parte 33 guardiaparco a fronte delle 150 decennali carenze in organico, non sembra esserci traccia di assunzioni di profili tecnici essenziali in un’area protetta: naturalisti, agronomi, geologi e non c’è traccia di procedure di stabilizzazione dei precari storici delle, come invece previsto dalla ...

