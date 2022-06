Appello di Zelensky all' Italia alla vigilia del voto del Senato sul sostegno a Kiev

(Di lunedì 20 giugno 2022) - 'Abbiamo bisogno rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni' ha detto in videocollegamento con il forum dell'Ispi a Milano

- 'Abbiamo bisogno rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni' ha detto in videocollegamento con il forum dell'Ispi a MilanoVi prego di supportarci', ha detto. Ore 15.20 - 'Dopo un allarme lanciato verso le 14', ... citando il deputato Oleksiy Honcharenko su Telegram, che ha lanciato una ripararsi 'nei ...ROMA " L'Ucraina ha bisogno di armi, rifornimenti, alimenti ed equipaggiamento moderno: è l'appello rivolto da Volodymyr Zelensky all'Italia e all'Europa nel suo intervento di apertura al... Leggi ...Rivolto all’Europa, poi, Zelensky ha chiesto di essere considerati come partner alla pari perché «L’adesione all’Unione europea è un elemento unificante per i cittadini» ucraini e «nel nostro Paese tu ...