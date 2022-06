Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway, premiato dalla Sbarro Health Research Organization (Di lunedì 20 giugno 2022) Giovedì 16 giugno, alle Axidie Resort di Marina di Equa a Vico Equense, nel corso dello “Charity Gala Dinner”, organizzato dalla Sbarro Health Research Organization (Shro), Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway, è stato premiato, “per l’impegno nei progetti innovativi di Digital Transformation”. “Si tratta di un prestigioso riconoscimento allo sforzo – si legge in una nota diffusa da Innovaway e pubblicata su Linkedin – che la nostra azienda porta avanti nella realizzazione di percorsi di innovazione che possano incidere in modo concreto sulla qualità della vita delle persone, migliorandola. È stata una splendida serata che ha avuto il fine benefico di raccogliere i fondi per finanziare un progetto di ricerca sul cancro ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Giovedì 16 giugno, alle Axidie Resort di Marina di Equa a Vico Equense, nel corso dello “Charity Gala Dinner”, organizzato(Shro),, Ceo di, è stato, “per l’impegno nei progetti innovativi di Digital Transformation”. “Si tratta di un prestigioso riconoscimento allo sforzo – si legge in una nota diffusa dae pubblicata su Linkedin – che la nostra azienda porta avanti nella realizzazione di percorsi di innovazione che possano incidere in modo concreto sulla qualità della vita delle persone, migliorandola. È stata una splendida serata che ha avuto il fine benefico di raccogliere i fondi per finanziare un progetto di ricerca sul cancro ...

