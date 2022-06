Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 20 Giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 20 Giugno Aurelio scopre da Marcelo che Genoveva ha rovistato tra le sue carte.Azucena riceve l’attesa lettera da parte del fidanzato, nella quale però lui le comunica di voler interrompere la relazione. La cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato ha inizio e un fotografo, d’accordo con David, scatta immagini di Valeria seduta al pianoforte. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 20 giugno 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.Una: ladi20Aurelio scopre da Marcelo che Genoveva ha rovistato tra le sue carte.Azucena riceve l’attesa lettera da parte del fidanzato, nella quale però lui le comunica di voler interrompere la relazione. La cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato ha inizio e un fotografo, d’accordo con David, scatta immagini di Valeria seduta al pianoforte. Segui ZON.IT su Google News.

