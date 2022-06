Anna Pettinelli non può crederci | Notizia sconcertante, tutto deciso: “Sono già a lavoro” (Di lunedì 20 giugno 2022) Novità assoluta per la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli in vista del prossimo settembre: è già a lavoro su nuovi progetti Grande sorpresa per Anna Pettinelli (screenshot Witty)Il ritorno di Anna Pettinelli nella scuola di Amici di Maria De Filippi a settembre resta ancora in bilico. Al momento il suo nome è quello più a rischio e soprattutto Sono già diverse settimane che si discute di una possibile sostituzione con un ex allievo della scuola. Una sua uscita di scena priverebbe la scuola del noto talent di Mediaset di un elemento valido del corpo insegnanti. In questi anni ha infatti portato al successo numerosi allievi. Basti pensare ad Aka7even nel corso dell’edizione 2020/21 ed al cantante Albe arrivato in finale solo poche ... Leggi su direttanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Novità assoluta per la conduttrice radiofonicain vista del prossimo settembre: è già asu nuovi progetti Grande sorpresa per(screenshot Witty)Il ritorno dinella scuola di Amici di Maria De Filippi a settembre resta ancora in bilico. Al momento il suo nome è quello più a rischio e sopratgià diverse settimane che si discute di una possibile sostituzione con un ex allievo della scuola. Una sua uscita di scena priverebbe la scuola del noto talent di Mediaset di un elemento valido del corpo insegnanti. In questi anni ha infatti portato al successo numerosi allievi. Basti pensare ad Aka7even nel corso dell’edizione 2020/21 ed al cantante Albe arrivato in finale solo poche ...

Pubblicità

posticci : Avete mai visto Roberta Beta e Anna Pettinelli nella stessa stanza. Eh. - Graziel28460337 : No erano Tommaso Pierpaolo Stefania e Anna Pettinelli a Roma #talkspace - x_feds_x : 9 mesi fa sono successe cose inconcepibili tipo Anna Pettinelli che abbassa la leva al vincitore di amici21 e Stort… - GossipPop1 : @jadestuxedo La signora Anna pettinelli è attesa in presidenza - xmartiiii : RT @HopeSlash: Anna Pettinelli da casa che non riesce a distinguere LDA da Gigi D'Alessio: #GigiUnoComeTe -