Anna Pepe (come Elettra Lamborghini) insultata durante un djset sbrocca contro il ragazzo (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche la rapper Anna Pepe è stata insultata durante un dj set come è successo ad Elettra Lamborghini. Il fatto risale ad un paio di mesi fa ed è stato riportato a galla dalla stessa Elettra nel raccontare la sua disavventura. “Questa cosa l’hanno urlata anche ad Anna ed anche lei si è arrabbiata“. Anna è stata insultata in un noto locale di Jesolo ed il fatto risale allo scorso 30 aprile. come raccontato fedelmente da Webboh. “La reazione di Anna Pepe ad un coro di ragazzi che parla del suo corpo diventa virale su TikTok. Il 30 aprile la cantante di Bando si trovava a fare un live in un locale a Jesolo insieme a Tony Effe. Mentre cantava proprio la ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche la rapperè stataun dj setè successo ad. Il fatto risale ad un paio di mesi fa ed è stato riportato a galla dalla stessanel raccontare la sua disavventura. “Questa cosa l’hanno urlata anche aded anche lei si è arrabbiata“.è statain un noto locale di Jesolo ed il fatto risale allo scorso 30 aprile.raccontato fedelmente da Webboh. “La reazione diad un coro di ragazzi che parla del suo corpo diventa virale su TikTok. Il 30 aprile la cantante di Bando si trovava a fare un live in un locale a Jesolo insieme a Tony Effe. Mentre cantava proprio la ...

Pubblicità

AixiHo : @Kormavov @nosocdelpoble1 @pepe_fajula @anna_socjo No t'ho dirà. - seggsisforever : l’ep di anna pepe mi garba troppo - alezzolol : la tipa davanti a me al ristorante é uguale ad anna pepe - rottenmiu : @dgskura @ang3Iite fra stai parlando con anna pepe - ptrlrd04 : se vieni al lido dove lavoro io l’unica musica che ascolterai è the weekend, doja cat, anna pepe, mahmood, achille lauro e orietta berti -