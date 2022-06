Anna Kuliscioff | il volto del femminismo e della rivoluzione

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 giugno 2022) Nata nel 1854 a Moskaja, da un’agiata famiglia di mercanti ebrei,. Non la classica figlia di alto borgo, il contrario.fu una ribella, una voce fuori dal coro, senza paura né peli sulla lingua. Fin da bambina si distinse per l’astuzia e la grande capacità di argomentare. Una donna ambiziosa, fiera e pronta a difendere le proprie posizioni. Una rivoluzionaria, fu tra i fondatori e principali esponenti del Partito Socialista Italiano, nonché una giornalista femminista e impegnata socialmente. Gli studi, gli arresti e Andrea Costa Nel 1871 si trasferì a Zurigo per intraprendere gli studi di filosofia, poiché in Russia alle donne era proibito l’accesso all’università. Ma prestò si trovò a strappare il libretto universitario e a tornare in patria: le donne studiose furono cacciate dall’Ateneo. In Russia cercò dedicarsi ...