Andar per sciamadde a Genova (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel Seicento, quando Genova aveva il monopolio del sale e a ridosso del porto trovavano posto i magazzini dove le navi stoccavano le merci, fiorirono le sciamadde, forni dove si potevano cuocere torte e focacce e che venivano utilizzati anche per la vendita al dettaglio del prezioso minerale. Sarà proprio la fiamma del forno a dare il nome a questi locali: sciamadda in dialetto genovese significa fiammata, la fiamma che serviva ad alimentare le fascine per cuocere e friggere il cibo che avrebbero consumato i camalli, i lavoratori del porto. Piastrelle bianche, banconi in marmo, tavoli in legno, le sciamadde raggiunsero il culmine della loro fortuna tra ‘800 e ‘900, sfamando soprattutto i portuali che, con pochi soldi in tasca, a pranzo o a fine turno si riversavano in centro storico andando di sciamadda in sciamadda per assaggiare in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel Seicento, quandoaveva il monopolio del sale e a ridosso del porto trovavano posto i magazzini dove le navi stoccavano le merci, fiorirono le, forni dove si potevano cuocere torte e focacce e che venivano utilizzati anche per la vendita al dettaglio del prezioso minerale. Sarà proprio la fiamma del forno a dare il nome a questi locali: sciamadda in dialetto genovese significa fiammata, la fiamma che serviva ad alimentare le fascine per cuocere e friggere il cibo che avrebbero consumato i camalli, i lavoratori del porto. Piastrelle bianche, banconi in marmo, tavoli in legno, leraggiunsero il culmine della loro fortuna tra ‘800 e ‘900, sfamando soprattutto i portuali che, con pochi soldi in tasca, a pranzo o a fine turno si riversavano in centro storico andando di sciamadda in sciamadda per assaggiare in ...

Pubblicità

schiettofranco : Si ritirano i ghiacciai, quando va bene nel silenzio dello scioglimento in torrentelli vari. Talvolta con improvvis… - Angelo_C22_ : RT @Venom_1908: Hai reso possibile l'impossibile, hai capito subito di aver fatto una troiata ad andar via da Milano dove eri un RE, hai ri… - MarisciaFox : RT @Venom_1908: Hai reso possibile l'impossibile, hai capito subito di aver fatto una troiata ad andar via da Milano dove eri un RE, hai ri… - ARGDON62 : RT @EugenioCardi: Certo che ce ne vuole di andar fieri dell'endorsement di un tizio che per una vita intera è andato in giro urlando 'cipol… - dei_alba : RT @Giannaway: Solo in #Italia si può scambiare la libertà di dire 'quello che si vuole' con la libertà di pensiero e di espressione. Il gi… -