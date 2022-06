Andalusia | vincono i Popolari | Vox conquista due seggi in più Batosta per i Socialisti

(Di lunedì 20 giugno 2022) Si sono concluse con una netta affermazione del Partito popolare le elezioni in. Il partito del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha ottenuto 58, 32 in più della tornata precedente nella quale ne aveva ottenuti 26 e aveva avuto bisogno dell’appoggio esterno di Vox e Ciudados per poter governare. Cresce anche Vox, che aumenta di duela propria rappresentanza, mentre scompaiono i liberali di Ciudadanos, che avevano 21 eletti e non ne confermano nessuno. La vera sconfitta politica, però, è quella deidel Psoe, il partito del premier Pedro Sànchez: perdono 3, passando da 33 a 30, ma soprattutto perdono la maggioranza relativa del parlamento dell’, finora considerata una loro roccaforte. L’exploit deiin ...

Pubblicità

novasocialnews : Elezioni Andalusia, vincono i conservatori - ultimenews24 : (Adnkronos) - Vittoria da record per i conservatori in Andalusia. I 58 seggi che il Partito Popolare di Juanma More… - infoitestero : Elezioni Andalusia, vincono i conservatori - zazoomblog : Elezioni Andalusia vincono i conservatori - #Elezioni #Andalusia #vincono - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni Andalusia vincono i conservatori - #Ultime #Notizie #Elezioni #Andalusia -

Entilocali-online

MONDO - Vittoria da record per i conservatori in. I 58 seggi che il Partito Popolare di Juanma Moreno ha ottenuto nelle elezioni andaluse di questa domenica rappresentano il miglior risultato storico che i 'popolari' hanno raggiunto in ...Il Partido Popular vince per la prima volta le elezioni regionali nella provincia di Siviglia e, vero bastione storico socialista e nella città di Juan Espadas, sindaco di Siviglia fino a poche settimane fa.. La sinistra estrema scompare, o quasi, e scompare invece il movimento di ... Elezioni Andalusia, vincono i conservatori Per la prima volta i popolari conquistano la maggioranza assoluta nella comunità autonoma più popolosa della Spagna, storico bastione dei socialisti [LEGGI] ...I 58 seggi che il Partito Popolare di Juanma Moreno ha ottenuto nelle elezioni andaluse di questa domenica rappresentano il miglior risultato storico che i “popolari” hanno raggiunto in questa regione ...