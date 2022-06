Amministrative Verona, il vescovo chiede di votare per “la famiglia voluta da Dio”: endorsement indiretto a Sboarina (Di lunedì 20 giugno 2022) Il vescovo di Verona fa irruzione nel bel mezzo della volata finale per il ballottaggio che il 26 giugno indicherà il nome del sindaco della città. Per farlo prende a pretesto la “questione della famiglia voluta di Dio” e la problematica gender, puntando, pur senza nominarlo, su uno dei temi indicati nel proprio programma da Damiano Tommasi, il candidato del centrosinistra che al primo turno ha superato il sindaco uscente Ferico Sboarina. Monsignor Giuseppe Zenti, ormai in attesa di sostituzione, visto che a marzo ha compiuto 75 anni, il limite d’età del pensionamento per i prelati, ha scritto una lettera a tutti “i sacerdoti e i diaconi di San Zeno”. Si tratta di un invito esplicito a predicare nelle chiese, indicando ai fedeli quali siano i valori irrinunciabili dei cristiani che vanno tutelati in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildifa irruzione nel bel mezzo della volata finale per il ballottaggio che il 26 giugno indicherà il nome del sindaco della città. Per farlo prende a pretesto la “questione delladi Dio” e la problematica gender, puntando, pur senza nominarlo, su uno dei temi indicati nel proprio programma da Damiano Tommasi, il candidato del centrosinistra che al primo turno ha superato il sindaco uscente Ferico. Monsignor Giuseppe Zenti, ormai in attesa di sostituzione, visto che a marzo ha compiuto 75 anni, il limite d’età del pensionamento per i prelati, ha scritto una lettera a tutti “i sacerdoti e i diaconi di San Zeno”. Si tratta di un invito esplicito a predicare nelle chiese, indicando ai fedeli quali siano i valori irrinunciabili dei cristiani che vanno tutelati in ...

AndreaMarcucci : I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare u… - Soldan56 : RT @fattoquotidiano: Amministrative Verona, il vescovo chiede di votare per “la famiglia voluta da Dio”: endorsement indiretto a Sboarina h… - fattoquotidiano : Amministrative Verona, il vescovo chiede di votare per “la famiglia voluta da Dio”: endorsement indiretto a Sboarina - MarcoLissandre1 : RT @FrancoLaratta: A Verona il vescovo si schiera. Ballottaggio Tommasi-Sboarina: “Nostro dovere individuare le attenzioni riservate alla… - FrancoLaratta : A Verona il vescovo si schiera. Ballottaggio Tommasi-Sboarina: “Nostro dovere individuare le attenzioni riservate… -