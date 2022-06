“Allora fest”, rinviata la conferenza stampa di presentazione ad Ostuni: ieri il fermo di un ospite fra i più importanti Il regista canadese premio Oscar deve rispondere di violenza sessuale aggravata (Di lunedì 20 giugno 2022) In programma originariamente oggi nella sede della Regione Puglia a Bari, si terrà domani ad Ostuni. La conferenza stampa di presentazione di “Allora fest”, prima edizione dell’ambizioso festival di cinema, musica e arte in programma nella città bianca, è stata mandata in tilt da quanto accaduto, non certo per responsabilità degli organizzatori, ieri: il fermo ad opera della polizia, quale indiziato, di Paul Haggis, regista canadese, premio Oscar. deve rispondere di violenza sessuale aggravata L'articolo “Allora fest”, rinviata la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 giugno 2022) In programma originariamente oggi nella sede della Regione Puglia a Bari, si terrà domani ad. Ladidi “”, prima edizione dell’ambiziosoival di cinema, musica e arte in programma nella città bianca, è stata mandata in tilt da quanto accaduto, non certo per responsabilità degli organizzatori,: ilad opera della polizia, quale indiziato, di Paul Haggis,diL'articolo “”,la ...

