“Allegri li ha chiamati e stanno venendo” | la notizia fa impazzire i tifosi

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 20 giugno 2022) Maxè pronto a una nuova avventura sulla panchina della Juve e con lui la società sta pensando a una grande realtà per il futuro. Nonostante l’ultima stagione non sia stata certamente tra le più grandi della storia della Juventus sono in molti in questo momento a sognare in grande, anche perché la Signora sta cercando in tutti i modi di rialzarsi andando sul mercato in maniera davvero molto forte e importante, conche sembra essere messo in prima fila per poter arrivare a grandi campioni che farebbero davvero sognare tutti i. MassimilianoJuventus (LaPresse)Dopo due stagioni concluse unicamente al quarto posto, la Juventus ha estremo bisogno di poter rialzare la testa dopo una serie di prestazioni e partite deludenti, per questo motivo per la prossima Serie A dovrà essere senza ombra di ...