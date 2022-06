Allarme siccità, Regioni pronte alla stretta: verso ordinanze per il razionamento dell’acqua (Di lunedì 20 giugno 2022) Le Regioni sono pronte a mettere in campo ordinanze per il razionamento dell’acqua al Nord, con l’obiettivo di far fronte all’allarme siccità. Tra le misure dovrebbe essere previsto il divieto di utilizzare l’acqua al di fuori dei fabbisogni primari, come ad esempio per il riempimento di piscine. Si tratta di un’ipotesi sul tavolo della Commissione delle politiche agricole della Conferenza delle Regioni. L’obiettivo è quello di chiedere al Governo lo stato di emergenza al Nord. Inoltre, in alcune zone, ci sarebbero già accordi con alcune aziende energetiche al fine di aumentare la quantità di uso di acque lacustri a scopi umani o agricoli. Udine, l’appello ai cittadini: «Limitare il consumo di acqua» Nelle ultime ore è arrivato ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Lesonoa mettere in campoper ilal Nord, con l’obiettivo di far fronte all’. Tra le misure dovrebbe essere previsto il divieto di utilizzare l’acqua al di fuori dei fabbisogni primari, come ad esempio per il riempimento di piscine. Si tratta di un’ipotesi sul tavolo della Commissione delle politiche agricole della Conferenza delle. L’obiettivo è quello di chiedere al Governo lo stato di emergenza al Nord. Inoltre, in alcune zone, ci sarebbero già accordi con alcune aziende energetiche al fine di aumentare la quantità di uso di acque lacustri a scopi umani o agricoli. Udine, l’appello ai cittadini: «Limitare il consumo di acqua» Nelle ultime ore è arrivato ...

