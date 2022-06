Allarme siccità, le regioni chiederanno lo stato d'emergenza e i fondi del Pnrr (Di lunedì 20 giugno 2022) Prosegue l'Allarme per la siccità. Le regioni, come ha riferito l'assessore veneto all'Agricoltura, Federico Caner, chiederanno al governo la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica. Un' altra richiesta dei rappresentanti regionali sarà quella di mettere a disposizione anche le risorse del Pnrr per la creazione di nuovi invasi. Questi punti sono stati inseriti all'Ordine del giorno della Conferenza delle regioni, prevista per mercoledì 22 giugno. Nonostante la situazione da Allarme rosso, l'indicazione dell'Osservatorio sul Po è di proseguire con l'irrigazione. La proposta è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 giugno 2022) Prosegue l'per la. Le, come ha riferito l'assessore veneto all'Agricoltura, Federico Caner,al governo la dichiarazione dellodiper la, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica. Un' altra richiesta dei rappresentanti regionali sarà quella di mettere a disposizione anche le risorse delper la creazione di nuovi invasi. Questi punti sono stati inseriti all'Ordine del giorno della Conferenza delle, prevista per mercoledì 22 giugno. Nonostante la situazione darosso, l'indicazione dell'Osservatorio sul Po è di proseguire con l'irrigazione. La proposta è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare ...

