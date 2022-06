Alfonso Signorini posta le foto della vacanza a Mykonos e sul web viene massacrato (Di lunedì 20 giugno 2022) Alfonso Signorini si troverebbe in questi giorni in Grecia e nello specifico a Mykonos e pare che in terra greca abbia incontrato diversi ex gieffini. Sui social però qualcosa sarebbe andato storto. Archiviata l’edizione 2022 del Grande Fratello vip, adesso la macchina operativa del noto reality di Canale 5 sembra essere già al lavoro per organizzare il tutto per la prossima edizione. Intanto il noto conduttore Alfonso Signorini sembra che si stia godendo qualche giorno di vacanza in Grecia e nello specifico si troverebbe a Mykonos. Proprio in terra greca, però, il conduttore avrebbe incontrato alcuni ex gieffini e sembra che dopo questa reunion, su social qualcuno abbia avuto da ridire e sarebbero state non poche le critiche mosse nei confronti del conduttore e ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 20 giugno 2022)si troverebbe in questi giorni in Grecia e nello specifico ae pare che in terra greca abbia incontrato diversi ex gieffini. Sui social però qualcosa sarebbe andato storto. Archiviata l’edizione 2022 del Grande Fratello vip, adesso la macchina operativa del noto reality di Canale 5 sembra essere già al lavoro per organizzare il tutto per la prossima edizione. Intanto il noto conduttoresembra che si stia godendo qualche giorno diin Grecia e nello specifico si troverebbe a. Proprio in terra greca, però, il conduttore avrebbe incontrato alcuni ex gieffini e sembra che dopo questa reunion, su social qualcuno abbia avuto da ridire e sarebbero state non poche le critiche mosse nei confronti del conduttore e ...

