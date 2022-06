Aldo Serena eroe fuori campo: interviene mentre un marocchino sfascia la vetrina di un bar (video) (Di lunedì 20 giugno 2022) Aldo Serena eroe ancora per un giorno, ma stavolta fuori dal tappeto verde di gioco. L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus ha fermato un immigrato marocchino 25enne che, dopo aver smontato il tavolino di un bar, ha brandito l’asta di ferro d’appoggio a mo’ di spranga, e si è messo a sfasciare la vetrina del locale. Così, senza alcun motivo, per il solito gusto di fare danno, o forse per rispondere al commerciante che gli aveva negato le birre che voleva portar via senza pagare… Aldo Serena interviene coraggiosamente: un marocchino sta sfasciando la vetrina di un bar Succede tutto la mattina del 16 giugno a Montebelluna, in provincia di Treviso. Una giornata come ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022)ancora per un giorno, ma stavoltadal tappeto verde di gioco. L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus ha fermato un immigrato25enne che, dopo aver smontato il tavolino di un bar, ha brandito l’asta di ferro d’appoggio a mo’ di spranga, e si è messo are ladel locale. Così, senza alcun motivo, per il solito gusto di fare danno, o forse per rispondere al commerciante che gli aveva negato le birre che voleva portar via senza pagare…coraggiosamente: unstando ladi un bar Succede tutto la mattina del 16 giugno a Montebelluna, in provincia di Treviso. Una giornata come ...

