“Alcune considerazioni” è il nuovo brano di Truppi

"Alcune considerazioni" di Giovanni Truppi è un brano che mescola elementi provenienti sia dal rock che dalla musica elettronica. Dove ascoltare "Alcune considerazioni"? Il brano incarna l'anima artisticamente anarchica del cantautore napoletano, capace di spingersi sempre oltre ogni schema prestabilito, costantemente proteso in avanti e in evoluzione. "Alcune considerazioni" è il tassello di un nuovo mosaico che Truppi sta delineando: un viaggio musicale che ridefinisce i confini sempre flessibili del suo percorso. Tutto senza perdere i tratti della sua cifra stilistica: raffinatezza dell'imperfezione, l'intensità della poetica e la cura di ogni dettaglio di suono e testo.

