Airbag Draghi | perché l’Italia passerà il test ucraino Parla Bremmer

(Di lunedì 20 giugno 2022) Comunque vada il voto delmento italiano sull’invio di armi in Ucraina, la posizione delnella crisi “resta chiarissima”. Ian, politologo della New York University e presidente di Eurasia Group, spiega a Formiche.net, con o senza Marioa Palazzo Chigi, Roma può tenere la barra dritta in politica estera., è un voto decisivo? Non penso che la posta in gioco sia così alta. La visita di, Macron e Scholz a Kiev è stata una prova di compattezza.ha confermato il sostegno all’entrata dell’Ucraina in Ue. Sono queste le cose che contano. Quanto dura il fronte unitario? Non lo sappiamo. Sappiamo però che finora la Russia non è riuscita a inserire un cuneo. In quattro mesi l’Ue ha approvato sei pacchetti ...