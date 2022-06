Agenzia delle Entrate, 2.660 nuove assunzioni: ecco i profili richiesti (Di lunedì 20 giugno 2022) Importanti novità nel mondo del lavoro. L’Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere nuovo personale nel 2022. Per coloro che sono interessati c’è la possibilità di iscriversi fino al mese di giugno: ecco i profili richiesti. In tanti paesi, Italia compresa, molti giovani faticano a trovare un buon lavoro che rifletta le loro capacità e interessi. Ci sono anche laureati che faticano a trovare un’occupazione adeguata. Ma adesso per 2.660 persone potrebbe esserci una vera svolta, visto che l’Agenzia fiscale della pubblica amministrazione è pronta ad assumere nuovo personale. Tra cui ci sono anche degli incarichi dirigenziali, oltre che a funzionari e assistenti. Quando parliamo di Agenzia delle ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 giugno 2022) Importanti novità nel mondo del lavoro. L’è pronta ad assumere nuovo personale nel 2022. Per coloro che sono interessati c’è la possibilità di iscriversi fino al mese di giugno:. In tanti paesi, Italia compresa, molti giovani faticano a trovare un buon lavoro che rifletta le loro capacità e interessi. Ci sono anche laureati che faticano a trovare un’occupazione adeguata. Ma adesso per 2.660 persone potrebbe esserci una vera svolta, visto che l’fiscale della pubblica amministrazione è pronta ad assumere nuovo personale. Tra cui ci sono anche degli incarichi dirigenziali, oltre che a funzionari e assistenti. Quando parliamo di...

